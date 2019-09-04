2019-09-04T14:35:04+03:00
Происшествия

В Чапаевске отправили в колонию членов наркоОПГ, у которых нашли 340 г героина

Злоумышленникам придется провести за решеткой ближайшие несколько лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина и девушка получили сроки за незаконный оборот наркотиковМужчина и девушка получили сроки за незаконный оборот наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вынесли приговор двоим жителям Чапаевска — 28-летней девушке и 39-летнему мужчине, которые обвинялись в незаконном обороте наркотиков.

- Было установлено, что жители Чапаевска были участниками ОПГ, которая организовала поставки крупных партий наркотиков. Они хранили запрещенные вещества на территории частного домовладения. Там был найден тайник с 340 г героина, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Задержали злоумышленников 11 сентября 2018 года, а спустя два дня на них завели уголовное дело. Этим летом расследование в отношении парочки было завершено. Суд признал жителей Чапаевска виновными. Мужчину приговорили к 2 годам колонии особого режима, а девушку — к 3 годам колонии общего режима. Недавно приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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