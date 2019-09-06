2019-09-06T09:43:44+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» стартовали в чемпионате России с победы над «Звездой»

Матч в Звенигороде закончился со счетом 36:24
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч тольяттинки проведут снова на выезде. Фото: ГК "Лада".Следующий матч тольяттинки проведут снова на выезде. Фото: ГК "Лада".
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«Лада» стартовала с победы в чемпионате России по гандболу среди женщин. В первом туре Суперлиги тольяттинки обыграли в Звенигороде местную «Звезду». Матч закончился со счетом 36:24.

- Не буду лукавить, я очень доволен результатом и самой игрой, - приводит слова наставника «Лады» Алексея Алексеева пресс-служба клуба. - Идеально не бывает, но лично мне понравились наши действия в защите, что придало уверенности вратарям. Это все взаимосвязано, и в данном компоненте мы сегодня преуспели. Важно было, чтобы матч сложился удачно, чтобы девчонки почувствовали какую-то уверенность.

Следующий матч тольяттинки проведут снова на выезде – 7 сентября они сыграют в Москве с «Лучом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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