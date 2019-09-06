2019-09-06T10:40:38+03:00
Общество

В Самаре из-за подключения новой теплотрассы на Ташкентской на неделю отключат горячую воду

Ограничения коснутся жителей нескольких улиц
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горячую воду отключат с 6 по 12 сентябряГорячую воду отключат с 6 по 12 сентябряФото: Архив "КП"
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В пятницу, 6 сентября, энергетики приступили к подключению участка новой теплотрассы на улице Ташкентской в Самаре. Однако из-за этих работ жители нескольких улиц на неделю останутся без горячей воды.

- С 6 по 12 сентября будет временно приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Ново-Вокзальная – Ново-Садовая – XXII Партсъезда – Солнечная – Ташкентская – Стара-Загора – Московское шоссе, - сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.

В рамках ремонта энергетики заменили около 2,5 км теплотрассы диаметром 800 мм. На время работ жителей ближайших домов перевели на резервную схему подачи горячей воды. Сейчас же специалистам нужно подключить смонтированный участок трубы и изменить схему подачи теплоносителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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