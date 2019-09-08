В Сызрани на доске почета появилось имя посадившего самолет в кукурузном поле пилота

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-08T09:04:32+03:00

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Имя пилота Дамира Юсупова, который в августе посадил самолет в кукурузном поле под Жуковским и спас сотни жизней, занесли на доску почета в Сызрани. Изображение Героя РФ появилось там вместе с фотографиями еще 19 жителей города в субботу, 7 сентября.

- Глава Сызрани Николай Лядин вручил свидетельство о занесении на городскую доску почета родителям пилота – Касиму и Минзиле Юсуповым, которые живут в нашем городе, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Дамир Юсупов жил в Сызрани вместе с семьей в 90-е годы. Там он трудился юристом в Фонде жилья и ипотеки и был заместителем руководителя автономии татар города.

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ИСТОЧНИК KP.RU