В Самарской области разыскивают пропавшую хромую девушку

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-09T13:30:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области волонтеры и близкие разыскивают 28-летнюю Кристину Рыбкину. Последний раз ее видели 2 сентября в селе Высокое Пестравского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы Кристины: рост 170-175 см, среднего телосложения, черные волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения она была одета в пальто василькового цвета с капюшоном, серые спортивные брюки с черными лампасами. На ногах у девушки были белые кроссовки. Среди особых примет значится хромота.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Ольга, телефон: 89277333178. Также все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU