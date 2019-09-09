2019-09-09T16:14:30+03:00
Общество

Стало известно, где побывает патриарх Кирилл во время своего визита в Самару

Его святейшество прибудет в 63 регион уже на следующей неделе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Патриарх Кирилл посетит 20-21 сентября Самару и ТольяттиПатриарх Кирилл посетит 20-21 сентября Самару и ТольяттиФото: Архив "КП"
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Появилась программа визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самарскую область. В 63 регион он приедет уже на следующей неделе. 20 и 21 сентября патриарх побывает в Тольятти и в Самаре.

- Патриарх Кирилл побывает в храмах и святых местах Самары, а также в самой молодой епархии Самарской митрополии — Тольяттинской. В Тольятти он посетит Поволжский православный институт и встретится со студентами и преподавателями вуза, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Вечером 20 сентября патриарх Кирилл возглавит всенощное бдение в Преображенском соборе в Тольятти. А уже на следующий день он проведет литургию и освятит Софийский собор в Самаре. Также патриарх Московский и всея Руси освятит закладной камень на месте строительства храма в честь Успения пресвятой Богородицы на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Ташла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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