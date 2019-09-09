2019-09-09T18:32:36+03:00
Происшествия

Недалеко от Тольятти загорелся лес

По данным МЧС огонь бушевал на 3,5 га
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "Патруль Тольятти" (vk.com/patrultlt.vaztv)Фото группы "Патруль Тольятти" (vk.com/patrultlt.vaztv)Фото: СОЦСЕТИ
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В понедельник, 9 сентября в Ставропольском районе Самарской области боролись с лесным пожаром.

- Сообщение о возгорании поступило в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» в 12:40. Низовой лесной пожар зафиксировали в 68, 74 кварталах Узюковского лесничества в районе населённого пункта Узюково. В 17:35 пожар на площади 3,5 га ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что для борьбы со стихией привлекались силы и средства ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области», ПСО № 30 противопожарной службы Самарской области, ГКУ «Самаралес» и администрации Ставропольского района. В итоге в ликвидации участвовали 84 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 человек, 11 ед. техники.

Фотографией пожара пользователи поделились в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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