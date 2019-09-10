Слишком вызывающе себя вел: в Самарской области мужчина пойдет под суд за избиение знакомого

10 Сент. 21:13 2019-09-10T21:13:50+03:00

Житель Башкирии может сесть за решетку на три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Драка разгорелась в спальном вагончике после того, как один из мужчин перебрал алкоголя

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В Самарской области в ближайшее время предстанет перед судом 31-летний житель республики Башкортостан. Мужчина обвиняется в избиении знакомого.

Все произошло вечером 9 августа этого года в спальном вагончике, расположенном на территории скважины около села Старое Эштебенькино в Челно-Вершинском районе. Там двое мужчин повздорили из-за того, что один из них после употребления алкоголя вел себя вызывающе.

- В ходе конфликта житель Башкортостана ударил знакомого по лицу, а потом, когда тот упал на пол, продолжил избивать его кулаком по различными частям тела. В итоге здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Мужчина признал свою вину. Недавно его дело отправили на рассмотрение в суд. Жителю Башкирии грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU