2019-09-11T09:03:55+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС в домашнем матче обыграл китайский «ОРДЖИ»

«Летчики» отправили в ворота гостей пять шайб
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ЦСК ВВСФото: ЦСК ВВС
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Во вторник, 10 сентября, в Самаре в ледовом дворце «Кристалл» прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным клубом ЦСК ВВС и китайским «ОРДЖИ» из Пекина. Самарские «летчики» одержали победу первом домашнем матче сезона. Они обыграли гостей со счетом 5:2.

В первом периоде обе команды шли на равных. От ЦСК ВВС по шайбе забросили Пузанов и Набиуллин, а у китайской команды отметились Дежарден и Джаспер. Во втором периоде противостояние усилилось, поэтому ни хозяева, ни гости долгое время не могли забить ни одного гола. Однако за 2,5 минуты до окончания периода Разат Тимиров вывел «летчиков» вперед. В третьем периоде самарцы только укрепили свое преимущество. Сначала шайбу в ворота гостей отправил Никита Свинцицкий, а затем отличился Евгений Колычев.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч команда также проведет в Самаре. Он пройдет 12 сентября. Соперником летчиков станет пекинский КРС-БСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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