2019-09-11T16:34:35+03:00
Происшествия

В Тольятти вспыльчивый охранник устроил стрельбу на АЗС из своего служебного пистолета

Мужчина повздорил с одним из автомобилистов и применил оружие
Анастасия ФИЛАТОВА
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У хулигана отобрали пистолет и завели на него уголовное делоУ хулигана отобрали пистолет и завели на него уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти правоохранители разбираются в вооруженном конфликте, который произошел с участием охранника одного из местных ЧОПов. В минувшее воскресенье, 8 сентября, 40-летний мужчина устроил стрельбу из своего служебного оружия. В СМИ появилась информация, что он может работать в учебных заведениях, но в полиции эти сведения опровергли, уточнив, что этот ЧОП не сотрудничает со школами.

- Тольяттинец примерно в 17 часов, находясь возле АЗС на улице Жукова, вступил в конфликт с 32-летним автомобилистом. Он использовал свой служебный пистолет. В результате другой участник конфликта получил незначительные повреждения лица, а его пассажирка - 33-летняя женщина - ссадины плеча. После оказания необходимой помощи их отпустили домой, - сообщил "Комсомольской правде - Самара" глава пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

В отношении охранника было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Оружие у мужчины изъяли. Полицейские продолжают разбираться в деталях случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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