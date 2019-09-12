"Мальчик вот-вот упадет": в Самаре начал рушиться памятник Дяде Степе

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-12T14:02:05+03:00

Фигура ребенка сильно накренилась и может в любой момент рухнуть

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Самарцы бьют тревогу: памятник Дяде Степе на улице Ленинградской начал разрушаться. Горожане заметили, что фигура одного из мальчиков, которые окружают бронзового великана, заметно накренилась и может в любой момент упасть.

- Фигура мальчика вот-вот упадет. Одна нога ребенка полностью оторвалась от платформы, - пишут в соцсетях горожане.

Нога бронзового ребенка оторвалась от постаментаФото: Twitter.com

Кто-то даже заподозрил, что есть проблема и во всей конструкции. Якобы накренился постамент. Мобильная приемная губернатора Самарской области поручила администрации Самарского района разобраться в ситуации, пока ответа от чиновников не последовало.

Напомним, что скульптурная композиция в честь литературного персонажа Сергея Михалкова была открыта в ноябре 2015 года. Автором фигуры высотой почти 6-метров выступил известный скульптор Зураб Церетели.

ИСТОЧНИК KP.RU