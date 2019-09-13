2019-09-13T09:47:48+03:00
Спорт

Четвертая победа в сезоне: тольяттинская хоккейная «Лада» дома обыграла китайский «Ценг Тоу»

Судьба матча решилась только в овертайме
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
ФОТО: ХК "Лада"ФОТО: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

В четверг, 12 сентября, в Тольятти в ледовом дворце «Лада-Арена» прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и китайским хоккейным клубом «Ценг Тоу». Победителем в этой встрече вышла тольяттинская команда.

Игроки «Лады» открыли счет уже на 5 минуте матча. Отличился Артурс Озолиньш. Однако до конца первого периода больше голов никто не забил. Такая же ситуация сложилась и во втором периоде. А вот в середине третьего периода Александр Тимирев прервал безголевую паузу и увеличил отрыв от гостей. Те молчать не стали и тоже отправили шайбу в ворота тольяттинцев, а через несколько минут и вовсе сравняли счет.

Судьба матча решилась в овертайме. Денис Шураков переиграл вратаря китайской команды и забил победную для «Лады» шайбу. В итоге встреча завершилась со счетом 3:2. Это уже четвертая победа тольяттинцев в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч команда проведет на выезде. 17 сентября ей предстоит встретиться с ХК «Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в автобусах каких еще маршрутов в Самаре появится бесплатный Wi-Fi
К строительству моста через Волгу у Климовки «приложит руку» дочерняя компания «Автодора»
В Самаре может пройти крупный фестиваль японской культуры
Одна команда: В Самаре появилась аллея славы "Крыльев Советов"
Глухари тоже хотят есть! Сотрудники самарского зоопарка взялись за корзинки
Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»
Не выдержал наплыва ребятни: в Самаре починят «приболевшего» пионера у ног Дяди Степы
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
В Сызрани из детского сада на Хвалынской эвакуировали 116 человек
В Самаре появится бесплатная школа для детей с ДЦП
Водителя автобуса, который устроил ДТП на остановке в Самаре, отстранили от работы
Придется еще подождать: патриарх Кирилл перенес свой визит в Самару