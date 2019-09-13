Четвертая победа в сезоне: тольяттинская хоккейная «Лада» дома обыграла китайский «Ценг Тоу»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-13T09:47:48+03:00

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В четверг, 12 сентября, в Тольятти в ледовом дворце «Лада-Арена» прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и китайским хоккейным клубом «Ценг Тоу». Победителем в этой встрече вышла тольяттинская команда.

Игроки «Лады» открыли счет уже на 5 минуте матча. Отличился Артурс Озолиньш. Однако до конца первого периода больше голов никто не забил. Такая же ситуация сложилась и во втором периоде. А вот в середине третьего периода Александр Тимирев прервал безголевую паузу и увеличил отрыв от гостей. Те молчать не стали и тоже отправили шайбу в ворота тольяттинцев, а через несколько минут и вовсе сравняли счет.

Судьба матча решилась в овертайме. Денис Шураков переиграл вратаря китайской команды и забил победную для «Лады» шайбу. В итоге встреча завершилась со счетом 3:2. Это уже четвертая победа тольяттинцев в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч команда проведет на выезде. 17 сентября ей предстоит встретиться с ХК «Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU