Глухари тоже хотят есть! Сотрудники самарского зоопарка взялись за корзинки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-13T12:16:47+03:00

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На одну смотрю, другую в кузовок кладу, вероятно, это повторяли про себя сотрудники самарского зоопарка, пока нежно обдирали кусты рябины. Ягоды заготавливают для птиц, обитающих в питомнике поселка Формальный. Про уникальный питомник по разведению глухарей, тетеревов и рябчиков «Комсомолка» уже писала. Это второй в нашей стране подобный питомник и единственный в европейской части России. Одна из главных задач питомника - восстановление численности глухарей в природе. Он был открыт в конце августа прошлого года. Тогда в питомнике, о котором сотрудники зоопарка мечтали несколько лет, появились молодые глухари.

Глухари – птицы застенчивые, пугливые и привередливые в еде. Рацион у них разнообразный и в нем должны присутствовать различные ягоды. Поэтому с начала сентября сотрудники зоопарка приступили к заготовке припасов на зиму. Сначала запаслись боярышником. А несколько дней назад всем коллективом собирали черноплодную рябину.

- Питомник растет. Не так давно в Формальный привезли куропаток и рябчиков. Значит и корма нужно заготовить больше, чем в прошлом году. Мы уже собрали около 200 кг боярышника: крупного и мелкого – Боярыня, черноплодную рябину. Если у самарцев есть лишние ягоды, будем рады принять их для кормления птиц. Урожай можно привези в самарский зоопарк, - рассказала заведующая научно-просветительским отделом Самарского зоопарка Алена Киреева.

собрали более 200 кг

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ИСТОЧНИК KP.RU