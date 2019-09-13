Одна команда: В Самаре появилась аллея славы "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-13T12:16:06+03:00

Она расположена в загородном парке и, наведя телефон на QR-код, каждый сможет узнать чуть больше об истории родного клуба

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В Самаре в Загородном парке появилась аллея славы "Крыльев Советов". На дорожке, ведущей от центрального спуска парка к базе клуба установили стенды с информацией о легендарных игроках. Первые два из них посвятили Валерьяну Панфилову и Равилю Аряпову - для настоящих фанатов эти спортсмены даже не нуждаются в представлении. На табличках написана информация о ветеранах клуба, а узнать про них еще больше можно, перейдя по QR-коду, расположенному тут же. Эта аллея стала частью проекта "Виртуальная прогулка" компании МТС.

- Загородный парк для меня очень знаковое место. Я помню, как в 1971 году мы переехали сюда, в то здание на Шушенской, которое сейчас является административным. Для нас это было верхом роскоши, свое поле, хорошо подготовленное, место для тренировок. Здорово, что сейчас именно здесь появилась такая аллея Славы, я думаю, что сюда обязательно будут приходить болельщики клуба, - поделился впечатлениями Валерьян Панфилов.

После открытия аллеи, новички клуба встретились с болельщиками, раздали автографы и угощения. А самые удачливые смогли выиграть майки с фамилиями игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU