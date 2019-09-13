Ушло всего 4 дня: самарские художники дорисовали граффити с пилотами-героями в Сургуте
Художники из Самары завершили масштабную работу в Сургуте. Они дорисовали огромный мурал с изображением летчиков-героев Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые в августе посадили самолет в кукурузном поле.
- Мы завершили наш совместный с Югорским Фондом капитального ремонта проект «Портрет памяти». Центральную улицу Сургута — улицу Мира — теперь украшают лица героев Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, - поделилась в соцсетях одна из участниц проекта.
Напомним, что над граффити, которое заняло всю стену многоэтажки, трудились три самарских художника: Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич. Они уже известны по своей работе в Самаре: мурал на улице Ново-Садовой в честь победы сборной России над сборной Испании, где изображены Артем Дзюба, Игорь Акинфеев и Станислав Черчесов. Как рассказал «Комсомольской правде — Самара» художник Семен Маверский, граффити в Сургуте стало для них рекордным. Они нарисовали его всего за четыре дня. До этого был рекорд в одну неделю.
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ИСТОЧНИК KP.RU