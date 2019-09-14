В Октябрьске водитель ехал домой, а очнулся в кювете

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-14T14:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось этой субботой в Октябрьске. Мужчина возвращался домой на своем автомобиле Лада Гранта. Около одного из домов на ул. 3 Октября он не смог справиться с управлением, автомобиль повело в сторону и он оказался в кювете.

- Помощь спасателей не потребовалось, - сообщает КТВ Луч, ссылаясь на очевидцев, которые утверждают: водитель сам выбрался из авто.

Пока ничего не известно, какие повреждения получила Гранта и мужчина, находившийся за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU