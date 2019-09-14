В Самаре разработали комплекс, который позволит оценить качество дорог и понять, где нужен ремонт

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-14T15:46:38+03:00

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В Самаре в эти выходные проходит 404Fest - место, где лучшие умы IT сферы представляют собственные разработки и общаются между собой. После перерыва в несколько лет фестиваль был возрожден в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этом году одной из ключевых тем для обсуждения стали интеллектуальные транспортные системы. Так, разработчики из Татарстана привещли сюда концепт беспилотного автомобиля, который будет тестироваться и в Самаре - как в одном из пяти городов. А самарские ученые представили систему ITSGIS. WayMark.

- Комплекс способен проводить диагностику дорожного покрытия, фиксировать трафик, дорожную обстановку, ровность и калейность дорог, вести учет объектов транспортной инфраструктуры – разметки, знаков, светофоров, а также бордюров, колодцев, ограждений. Все это в автоматическом режиме анализируется и наносится на интерактивную карту города, - рассказал руководитель НПЦ "Интеллектуальные транспортные системы" Сергей Михеев.

Эту самарскую разработку уже успешно опробовали в Ханты-Мансийском автономном округе. Она же позволит составить трехмерные карты дорог для движения беспилотников.

В 404Fest участвует около 1500 человек со всей страны, представлены более 60 спикеров.

- Сюда приезжают люди, потому что здесь интересно, здесь есть что обсудить с «топовыми» экспертами. Она становится магнитом для талантливых молодых людей, - отметил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU