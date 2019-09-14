2019-09-14T17:33:33+03:00
Общество

Национальные свадьбы и гала-концерт: в Самаре отмечают День дружбы народов

Этнофестиваль "Все мы Россия" прошел в Струковском саду
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре прошел яркий праздникВ Самаре прошел яркий праздник
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В Самаре этнофестивалем "Все мы Россия" отметили День дружбы народов. В этом году праздник был посвящен Международному году языков коренных народов. В этот день на территории парка работали 30 площадок с мастер-классами, выставками, квестами. Народные песни исполняли 50 национальных коллективов. Со словами поздравления к землякам обратился и губернатор Самарской области.

- Мы объединены нашей родной землей, культурными традициями многих народов, проживающих на территории Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров. –Наша страна великая именно потому, что она многонациональная, потому что культуры развиваются вместе, обогащая друг друга. Очень рад, что на нашей земле народы живут в мире, добрососедстве и братстве на протяжении веков. Это то богатство, которое мы передадим будущим поколениям!

Жители региона могли поучаствовать в создании мозаичного панно, посвященного дружбе народов, нарисовать свое граффити на стене дружбы, посмотреть выступления Камышлинского народного театра. А молодоженов в этот день чествовали по старинным традициям, также поздравляя пары, которые уже много лет прожили в браке.

В честь праздника награды получили известные деятели Самарской области. Так почетный знак получила ведущий этнограф региона Тамара Ведерникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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