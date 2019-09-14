Поклонитесь святыне: в Самару приехала икона "Спас Нерукотворный"

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-14T18:14:40+03:00

Она будет выставлена в Покровском кафедральном соборе до 19 сентября

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В Самару привезли главную икону главного храма ВС России - "Спас нерукотворный". Помолиться святыне можно будет до 19 сентября в Покровском кафедральном соборе. Это смогут сделать все прихожане, а также военнослужащие и члены их семей.

- Также вслед за иконой везут мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова. Сегодня икону встречали на аэродроме "Кряж", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В этом году икону отправили в большое путешествие - она побывает во многих российских храмах и воинских частях. Запланировано посещение более 150 храмов, 300 воинских частей. Иконе предстоит преодолеть путь в 57 000 км. Началось путешествие иконы 30 апреля в городе Севастополь, а 9 мая 2020 года она прибудет в парк "Патриот" в Москве, где строят главный храм вооруженных сил РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU