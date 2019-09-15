Соболев опять забил: в первом тайме Краснодар — Крылья Советов сыграли вничью

СЕГОДНЯ 20:19 2019-09-15T20:33:46+03:00

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В эти минуты в Краснодаре проходит матч 9 тура РПЛ Краснодар — Крылья Советов. По итогам первого тайма на счету обеих команд по одному мячу. Гол Краснодару забил один из лучших бомбардиров этого сезона премьер-лиги Александр Соболев.

Крылья же пропустили мяч в свои ворота от Магомеда-Шапи Сулейманова.

В первом тайме было немало опасных моментов. Так, на 43 минуте атаку провел нападающий «Крыльев» Максим Канунников, но вратарь «Краснолара» Матвей Сафонов отбил мяч.

В дополнительные 4 минуты тайма был назначен пенальти. Но счет не изменил. В результате первый там завершился со счетом 1:1.

Напомним, «Краснодар» сыграл с «Крыльями Советов» 16 матчей. «Быки» победили 5 раз, 6 матчей сыграли в ничью и 5 раз проиграли. 21 мяч забили черно-зеленые, а самарцы огорчили соперника 18 раз. Последний три матча остались за «Краснодаром»: 6 апреля 2019 года они победили дома 1:0, 1 ноября 2018 года на выезде одержали победу со счетом 1:2, 24 сентября 2018 года разгромили на выезде самарцев 0:3.

Прямую трансляцию матча 9 тура РПЛ Краснодар — Крылья Советов смотрите здесь.

Краснодар - Александр Соболев открывает счёт, гол в ворота Краснодара, 9 тур РПЛ 15 сентября.Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев

ИСТОЧНИК KP.RU