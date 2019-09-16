В Самаре при пожаре на улице Гвардейской погиб 52-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:11 2019-09-16T08:12:26+03:00

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В минувшее воскресенье, 15 сентября, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там в квартире дома № 17 по улице Гвардейской загорелись домашние вещи.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:50. На место выезжали 31 человек личного состава и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 14 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные потушили возгорание в 3:20. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Погиб 52-летний мужчина. Сейчас специалисты устанавливают причины и пожара и гибели человека.

ИСТОЧНИК KP.RU