В домах у Крымской площади в Самаре нормализуют подачу холодной воды

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-16T14:40:42+03:00

Напор станет лучше после запуска обновленного участка трубы

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В Самаре коммунальщики завершают перекладку сетей водоснабжения на Крымской площади. Уже скоро обновленный участок водовода диаметром 600 мм будет запущен в работу.

- Сейчас на трубе, которая была уложена бестраншейным способом, длиной 141 метр проводятся гидравлические испытания. После этого водовод поставят на промывку и запустят в работу, - сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По словам коммунальщиков, давление холодной воды в домах, расположенных неподалеку от Крымской области, нормализуется сразу после запуска обновленного участка трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU