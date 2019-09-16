В домах у Крымской площади в Самаре нормализуют подачу холодной воды
Напор станет лучше после запуска обновленного участка трубы
Сейчас коммунальщики проводят гидравлические испытания / Фото: РКС-Самара
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В Самаре коммунальщики завершают перекладку сетей водоснабжения на Крымской площади. Уже скоро обновленный участок водовода диаметром 600 мм будет запущен в работу.
- Сейчас на трубе, которая была уложена бестраншейным способом, длиной 141 метр проводятся гидравлические испытания. После этого водовод поставят на промывку и запустят в работу, - сообщает пресс-служба «РКС-Самара».
По словам коммунальщиков, давление холодной воды в домах, расположенных неподалеку от Крымской области, нормализуется сразу после запуска обновленного участка трубы.
ИСТОЧНИК KP.RU