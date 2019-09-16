2019-09-16T14:40:42+03:00
Общество

В домах у Крымской площади в Самаре нормализуют подачу холодной воды

Напор станет лучше после запуска обновленного участка трубы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас коммунальщики проводят гидравлические испытания / Фото: РКС-СамараСейчас коммунальщики проводят гидравлические испытания / Фото: РКС-Самара
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В Самаре коммунальщики завершают перекладку сетей водоснабжения на Крымской площади. Уже скоро обновленный участок водовода диаметром 600 мм будет запущен в работу.

- Сейчас на трубе, которая была уложена бестраншейным способом, длиной 141 метр проводятся гидравлические испытания. После этого водовод поставят на промывку и запустят в работу, - сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По словам коммунальщиков, давление холодной воды в домах, расположенных неподалеку от Крымской области, нормализуется сразу после запуска обновленного участка трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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