2019-09-16T15:42:00+03:00
Происшествия

В Самаре машина скорой помощи улетела в столб после столкновения с двумя легковушками

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем в понедельник, 16 сентября, в Самаре на пересечении улиц Авроры и Партизанской произошло серьезное ДТП. Там примерно в 16:00 столкнулись ВАЗ-2114, «Лада Калина» и машина скорой помощи. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- В аварии пострадали три человека: фельдшер, а также водитель «четырнадцатой» и его ребенок-пассажир. Первый получил травму ноги, ребенок — черепно-мозговую травму, а водитель ВАЗа — перелом ребер, - сообщает группа «ДТП Самара».

Обстоятельства ДТП пока не известны. Судя по фотографиям с места происшествия, «четырнадцатая» получила сильный удар в правый бок и вылетела на тротуар, а машина скорой помощи после столкновения врезалась в столб. Детали аварии предстоит установить полицейским.

Авария произошла на пересечении улиц Авроры и Партизанской Фото: Instagram.com

Авария произошла на пересечении улиц Авроры и ПартизанскойФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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