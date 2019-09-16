2019-09-16T17:54:28+03:00
Общество

Круглые столы, мастер-классы и важные решения: В Самаре впервые провели инжиниринговую конференцию

Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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После деловой части открылись площадки форумаПосле деловой части открылись площадки форума
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В технопарке "Жигулевская долина" открылась первая инжиниринговая конференция. Ее посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ, который восхитился тем, как организована площадка для тесного общения представителей власти, крупнейших предприятий, производителей и интеграторов программного обеспечения, вузов региона и Научно-образовательно центра. Александр Морозов призвал сделать форум регулярным, «подключить» к участию в нем и другие субъекты РФ. Одной из важнейших тем форума стало обсуждение национальных проектов и инжиниринга как драйверов технологического роста.

- Сегодня мы наблюдаем существенные изменения в организационной и производственной структуре высокотехнологичных предприятий. Создание новых продуктов требует появления принципиально новых технологических решений. Многие задачи, предполагающие развитие этой сферы, заложены и в национальных проектах, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Прежде всего, это нацпроекты «Цифровая экономика», «Наука», «Повышение производительности труда и поддержка занятости, - отметил Дмитрий Азаров.

В работе форума принимают участие представители крупнейших вузов. И если в первый день работа в мастер-классах и обсуждениях велась только на площадке технопарка, то второй день пройдет на базе ведущих университетов региона.

- У нас прекрасное сотрудничество с Самарской областью, сейчас задача перейти на новый качественный уровень. Я хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за то, что он такой активный темп задал, очень хорошая динамика, и мне кажется, эта конференция нам как раз поможет определить, какие направления должны быть в НОЦ, как мы по этим направлениям организуем работу. А итогом должны быть те новые продукты, которые будут конкурировать не только на российском рынке, но и на мировом, - поделилась своими ожиданиями от участия в форуме гендиректор Академии Ростеха Елена Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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