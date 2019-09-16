В Сызрани безжалостные дети швыряли в инвалида камни

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-16T18:32:37+03:00

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Происшествие, удивляющие своей жестокостью, произошло в Сызрани в воскресенье, 15 сентября. Как сообщает КТВ-Луч, группа детей напала на 31-летнего инвалида. Произошло это примерно в 17:40, когда мужчина был на улицы Звездной рядом с гаражом, который принадлежит его семье.

Дети подрались со стороны дороги и стали швырять камни в инвалида-детства. Мужчине ничего не оставалось, как спрятаться в гараж. Оттуда он сообщил родным о беде, которая с ним случилась. На место ЧП незамедлительно пришёл отец пострадавшего.

Оказалось, что это происшествие видели ещё два человека. По их словам детей было 5 или 6. Примерный возраст - около 12 лет. Среди нападавших были и девочки. Семья пострадавшего обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU