В самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС пополнение

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-16T19:15:09+03:00

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В составе самарской хоккейной команды ЦСК ВВС произошли изменения. Из нижнекамского Нефтехимика в Самару прибыли сразу два игрока: защитник Алексей Волгин, который будет играть под №80 и нападающий Александр Авцин №91.

29-летний Алексей Волгин начинал карьеру в тольяттинской Лада, затем перешел в Нефтехимик, а теперь снова вернулся в Самарскую область.

28-летний Александр Авцин имел опыт работы в зарубежных клубах, но предпочёл строить карьеру в России.

Кстати, из ЦСК ВВС в Нефтехимик отправился Арсен Хисамутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU