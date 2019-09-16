В самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС пополнение
Состав клуба пополнили два игрока
ХК ЦСК ВВС
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В составе самарской хоккейной команды ЦСК ВВС произошли изменения. Из нижнекамского Нефтехимика в Самару прибыли сразу два игрока: защитник Алексей Волгин, который будет играть под №80 и нападающий Александр Авцин №91.
29-летний Алексей Волгин начинал карьеру в тольяттинской Лада, затем перешел в Нефтехимик, а теперь снова вернулся в Самарскую область.
28-летний Александр Авцин имел опыт работы в зарубежных клубах, но предпочёл строить карьеру в России.
Кстати, из ЦСК ВВС в Нефтехимик отправился Арсен Хисамутдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU