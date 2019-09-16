2019-09-16T20:16:13+03:00
Происшествия

Сел пьяным за руль, догнал Ауди и попал под статью: в Тольятти мужчина устроил ДТП, в котором пострадал 2-летний мальчик

Оказалось, что виновник аварии часто ездил на машины подшофе и теперь его будут судить по всей строгости закона
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "Патруль Тольятти" (vk.com/patrultlt.vaztv)Фото группы "Патруль Тольятти" (vk.com/patrultlt.vaztv)Фото: соцсети
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Пьяное ДТП произошло в Тольятти 13 сентября, примерно в 20 часов. Водитель «ВАЗ 2110», уже лишенный водительских прав, сел за руль пьяным. В итоге, как сообщает «Патруль Тольятти», в районе дома №52 на улице Революционной мужчина не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» Ауди A4. В результате аварии пострадал 2-летний пассажир иномарки. Ребёнок был на заднем сиденье в детском кресле, это и уберегло малыша от серьезных травм.

Позже выяснилось, что 29-летний водитель попадался пьяным за рулем в 2011, 2012, 2013, 2015 и 2018 годах и даже подвергался административному наказанию. Как в феврале 2018 года в отношении «горе-водителя» был собран материал по статье 264 прим.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас дело передано в мировой суд. Только вот и на этот раз мужчина попался по той же статье. Теперь ему придется заплатить штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо посвятить обязательным работам до 480 часов, либо принудительными работами или отправится в заключение на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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