2019-09-16T21:30:41+03:00
Недвижимость

Рядом с парком Дружбы в Самаре построят многоэтажный жилой дом

Подготовительные работы уже стартовали
Евгения ВАСИНА
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Наш город продолжает растиНаш город продолжает растиФото: "КП" Архив
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Бдительных самарцев смутило обилие строительной техники в районе парка Дружбы, а точнее на пересечении улиц Советская Армия и Дыбенко. Именно там горожане заметили бетономешалки.

В Министерстве строительства Самарской области активных самарцев успокоили и отметили, что о стройке им известно.

- В границах улиц Советской Армии, Дыбенко, Печерской и пер. Кабельный министерством выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома. Застройщик ООО «Альянс», - пояснили в ведомстве.

Кстати это далеко не единственный высотный дом, который начинают строить в Самаре. Так, под высотную застройку готовят участок в границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской и переулка Футболистов. Проект планировки территории у стадиона «Заря» подготовила ООО «Интеграция», а городская администрация уже утвердила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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