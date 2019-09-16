Роспотребнадзор проверит, чем кормят детей Самарской области

16 Сент. 21:53 2019-09-16T21:58:27+03:00

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С 15 сентября, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», Роспотребнадзор проведет мониторинг состояния питания различных групп населения, в том числе детей. В качестве «пилотных» территорий для проведения исследований в этом году определены Республика Башкортостан, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.

Исследовать питание будут путем опроса и анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей. С опросами сотрудникам Роспотребнадзора помогут ученые из Института питания и других научно-исследовательских центров Московской области, Перми и Новосибирска.

- Задачи мониторинга оценить фактическое питание: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов, — отметила Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Так специалисты узнаю, как питаются дети, например, в школе, а как они едят дома, какие пищевые привычки существуют в семье. Эти исследования лягут в основу новых рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные образовательные программы для детей, учителей и родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU