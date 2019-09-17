Министр строительства Самарской области придумал, как избежать конфликта интересов в своей работе

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-17T08:12:46+03:00

С компанией отца Евгения Чудаева теперь будет работать другой человек

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В правительстве Самарской области нашли решение по проблеме министра строительства Евгения Чудаева. Напомним, ранее он занимал пост директора стройкомпании «Древо» - застройщика Южного города, а потом переквалифицировался в чиновника. Все бы ничего, только основатель этой фирмы — его отец. В итоге Евгения Чудаева заподозрили в конфликте интересов и поручили устранить нарушения. На минувшей неделе глава регионального минстроя подписал распоряжение, согласно которому часть его обязанностей переходит первому заместителю министра строительства — главному архитектору Самарской области Анатолию Баранникову.

- Наделить Анатолия Баранникова полномочиями по совершению организационно-распорядительных действий в отношении организаций, владельцами которых являются лица, состоящие в близком родстве или свойстве с министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым, - говорится в документе.

Таким образом, теперь первый замминистра будет подписывать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, госконтракты, договоры и дополнительные соглашения к ним, а также соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий и других межбюджетных трансферов и т. д. Данными полномочиями Анатолий Баранников будет наделен до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU