В Самарской области пенсионер может сесть на два года за 10 спиленных лип
Недавно в лесу в районе Подбельского участкового лесничества Похвистневского района произошло дерзкое преступление. Кто-то взял и срубил там 10 лип. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Как в дальнейшем выяснилось, руку к этому приложил местный пенсионер.
- По подозрению в незаконной рубке деревьев был задержан 69-летний житель села Большой Толкай. Он срубил липы, распилил их на бревна и на прицепе вывез из леса к себе домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 2 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU