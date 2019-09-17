В Самарской области пенсионер может сесть на два года за 10 спиленных лип

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-17T08:27:12+03:00

Мужчина решил заготовить себе на зиму бревна, но не учел, что нарушил закон

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Недавно в лесу в районе Подбельского участкового лесничества Похвистневского района произошло дерзкое преступление. Кто-то взял и срубил там 10 лип. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Как в дальнейшем выяснилось, руку к этому приложил местный пенсионер.

- По подозрению в незаконной рубке деревьев был задержан 69-летний житель села Большой Толкай. Он срубил липы, распилил их на бревна и на прицепе вывез из леса к себе домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 2 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU