2019-09-17T08:27:12+03:00
Происшествия

В Самарской области пенсионер может сесть на два года за 10 спиленных лип

Мужчина решил заготовить себе на зиму бревна, но не учел, что нарушил закон
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ущерб от незаконной рубки деревьев составил 15 тысяч рублейУщерб от незаконной рубки деревьев составил 15 тысяч рублейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в лесу в районе Подбельского участкового лесничества Похвистневского района произошло дерзкое преступление. Кто-то взял и срубил там 10 лип. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Как в дальнейшем выяснилось, руку к этому приложил местный пенсионер.

- По подозрению в незаконной рубке деревьев был задержан 69-летний житель села Большой Толкай. Он срубил липы, распилил их на бревна и на прицепе вывез из леса к себе домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 2 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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