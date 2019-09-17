2019-09-17T08:32:01+03:00
Общество

Богатыми будут! В список Forbes вошли две компании из Тольятти и империя Михельсона с самарскими корнями

Список из 200 крупнейших частных компаний журнал опубликовал 16 сентября
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фото: Станислав Красильников/ТАССФото: Станислав Красильников/ТАСС
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Три компании, которые имеют прямое или косвенное отношение к Самарской области, вошли в список из 200 крупнейших частных компаний России рейтинга Forbes.

В десятке только Новатэк - российская газовая компания официально имеет московскую прописку и не платит самарскому бюджету, а жаль, ведь по размеру состояния она занимает 6 место в списке. Но основана компания была в 1994 году именно в Новокуйбышевске. Ее крупнейший акционер - Леонид Михельсон на протяжении длительного времени делал бизнес именно на территории региона. И теперь возглавляет список богатейших людей Forbes.

Также в рейтинге две тольяттинские компании, представляющие химическую отрасль - вот чем выгодно заниматься. 151 строчку занимает КуйбышевАзот, 173 место за компанией ТольяттиАзот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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