2019-09-17T08:47:29+03:00
Общество

Через Самарскую область пытались незаконно провезти почти 2 тысячи ножей

У перевозчика не оказалось документов на холодное оружие
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Самарские таможенники задержали крупную партию ножей, которую перевозили под видом товаров народного потребления. Холодное оружие незаконно везли из Алматы в Москву.

- Таможенники остановили машину для проверки документов в селе Большая Черниговка. В товарно-транспортной докладной значилось, что она перевозит товары народного потребления весом 13 кг. Однако проверка показала, что в машине находились 1676 ножей, которые относятся к гражданскому холодному оружию, - сообщили в пресс-службе Самарской прокуратуры.

По закону предприниматели могут перевозить гражданское оружие только при наличии специальных товаросопроводительных документов, но у перевозчика их не оказалось. По данному факту было возбуждено дело по статье «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ». Ее санкции предусматривают штраф и конфискацию товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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