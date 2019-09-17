В Самаре мужчина умер после удара током на работе
Медики боролись за жизнь пострадавшего несколько дней, но не смогли его спасти
По факту гибели электромонтера проводится проверкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Самаре проводят проверку по факту гибели электромонтера одной из компаний города. Смертельные травмы мужчина получил на работе.
- Все произошло 4 сентября. Мужчина занимался ремонтом кабельной линии и получил электротравму. После этого его госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Медики боролись за жизнь мужчины несколько дней, но, к сожалению, спасти его так и не удалось. Пострадавший скончался в больнице в минувшую пятницу, 13 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU