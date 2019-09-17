В Самаре бывший сотрудник Росрыболовства ответит перед судом за крупную взятку
В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского ТУ Росрыболовства Сергея Козлова, который обвиняется в получении крупной взятки.
- По версии следствия, 10 октября 2018 года экс-сотрудник Росрыболовства получил от исполнительного директора ООО 10 тысяч рублей и муляж в 190 тысяч рублей. За эту взятку Козлов обещал подготовить материалы по актированию рыбоводных мощностей компании, составить и подписать акт обследования, а также помочь в подписании этого документа членами комиссии, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Уже скоро бывший сотрудник Росрыболовства предстанет перед судом. Его дело рассмотрит суд Промышленного района Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU