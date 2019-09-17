2019-09-17T10:38:22+03:00
Происшествия

В Самаре бывший сотрудник Росрыболовства ответит перед судом за крупную взятку

Мужчина обещал помочь одной из компаний за 200 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело экс-сотрудника Россрыболовства рассмотрит суд Промышленного района СамарыДело экс-сотрудника Россрыболовства рассмотрит суд Промышленного района СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского ТУ Росрыболовства Сергея Козлова, который обвиняется в получении крупной взятки.

- По версии следствия, 10 октября 2018 года экс-сотрудник Росрыболовства получил от исполнительного директора ООО 10 тысяч рублей и муляж в 190 тысяч рублей. За эту взятку Козлов обещал подготовить материалы по актированию рыбоводных мощностей компании, составить и подписать акт обследования, а также помочь в подписании этого документа членами комиссии, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Уже скоро бывший сотрудник Росрыболовства предстанет перед судом. Его дело рассмотрит суд Промышленного района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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