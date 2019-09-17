В Тольятти приставы забрали у неблагополучной матери ребенка
Женщина не смогла обеспечить своему сыну хороших условий для жизни
Приставы передали мальчика в органы опекиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тольятти судебные приставы забрали у местной жительницы 12-летнего сына. Дело в том, что ребенок жил в неблагополучных условиях.
- На основании решения суда в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. Ее обязали передать сына органам опеки и попечительства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Приставам удалось уговорить тольяттинку добровольно отдать им ребенка, чтобы не травмировать его психику. Женщина согласилась. Сразу после этого мальчика передали представителям органа опеки и попечительства Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU