В Тольятти приставы забрали у неблагополучной матери ребенка

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-17T11:03:11+03:00

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В Тольятти судебные приставы забрали у местной жительницы 12-летнего сына. Дело в том, что ребенок жил в неблагополучных условиях.

- На основании решения суда в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. Ее обязали передать сына органам опеки и попечительства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставам удалось уговорить тольяттинку добровольно отдать им ребенка, чтобы не травмировать его психику. Женщина согласилась. Сразу после этого мальчика передали представителям органа опеки и попечительства Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU