Made in Samara: продукцией Самарской области пользуются уже 50 стран мира
Самарская область продолжает активно захватывать рынок экспорта. Сейчас продукция региона поставляется уже в 50 стран мира. Об этом во вторник, 17 сентября, на расширенном заседании сообщил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
- В регионе был изменен подход к развитию агропищевого комплекса. Мы уже можем себя прокормить, поэтому сейчас наш приоритет — это становиться более интересными на экспортном рынке, - отметил чиновник.
По словам Виктора Кудряшова, самарскую продукцию планируется сделать еще более конкурентоспособной, чтобы она была в приоритете перед другими регионам.
Напомним что сегодня в областном правительстве обсуждают изменения в стратегию развития Самарской области, которые понадобилось внести из-за появления нацпроектов и изменения федеральной повестки.
ИСТОЧНИК KP.RU