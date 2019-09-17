Made in Samara: продукцией Самарской области пользуются уже 50 стран мира

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-17T12:30:43+03:00

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Самарская область продолжает активно захватывать рынок экспорта. Сейчас продукция региона поставляется уже в 50 стран мира. Об этом во вторник, 17 сентября, на расширенном заседании сообщил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

- В регионе был изменен подход к развитию агропищевого комплекса. Мы уже можем себя прокормить, поэтому сейчас наш приоритет — это становиться более интересными на экспортном рынке, - отметил чиновник.

По словам Виктора Кудряшова, самарскую продукцию планируется сделать еще более конкурентоспособной, чтобы она была в приоритете перед другими регионам.

Напомним что сегодня в областном правительстве обсуждают изменения в стратегию развития Самарской области, которые понадобилось внести из-за появления нацпроектов и изменения федеральной повестки.

ИСТОЧНИК KP.RU