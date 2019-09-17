2019-09-17T13:13:27+03:00
Происшествия

Богатые тоже плачут: в Тольятти на парковке ТЦ сгорел Porsche Cayenne

Пламя также повредило другую иномарку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Патруль: Дорожные новости Тольятти, СамараФото: Патруль: Дорожные новости Тольятти, СамараФото: vk.com
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Днем во вторник, 17 сентября, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. На парковке ТЦ «Вега» на улице Юбилейной вспыхнул кроссовер Porsche Cayenne. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:15. На место выезжали 6 человек и 2 единицы техники. Огонь повредил не только Porsche, но и стоящий рядом с ним автомобиль Opel, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, пламя удалось потушить довольно быстро — уже в 12:25. Несмотря на это, огонь сильно повредил дорогую иномарку. Сгорела вся передняя часть. Причина пожара пока не известна, но местные жители уверены, что это был поджог. Сейчас владельцы Porsche ищут свидетелей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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