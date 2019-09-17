"Хотела поделиться впечатлениями о приятном": чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-17T13:30:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Оказавшаяся в центре скандала 55-летняя Светлана Опенышева - советник губернатора Ульяновской области, сделавшая селфи в "шоколадной" ванной с нафталановой нефтью - прокомментировала сложившуюся ситуацию. На своей странице в Facebook она попросила прощения у тех, кого задели ее фотографии.

- Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму, - написала Светлана.

Напомним, губернатор Сергей Морозов назвал снимок Опенышевой "чудачеством" и назначил проведение служебной проверки. По мнению главы Ульяновского региона, чиновники должны жить более скромно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нужно жить более скромно»: ульяновская чиновница возмутила губернатора своим селфи в «шоколаде»

Светлана Опенышева после публикации неудачных фото в Instagram рискует остаться без работы, приносившей ей больше двух миллионов рублей в год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU