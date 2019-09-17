Стало известно, сколько стоили «шоколадные» ванны попавшей в скандал чиновницы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-17T13:54:29+03:00

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Стала известна стоимость недельного курса «шоколадных» нафталановых ванн в санатории Азербайджана, где отдыхала советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева. Как выяснилось, такая процедура стоит около 650 долларов, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее бывший руководитель аппарата региона опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте селфи, где она по горло лежит в нафталановой нефти. Этот снимок вызвал недовольство у жителей Ульяновской области. Возмутился и глава региона. Он заявил, что жить нужно более скромно и объявил о служебной проверке.

Отметим, что Светлана Опенышева уже публично извинилась за свой пост. Она отметила, что просто хотела поделиться впечатлениями о «недорогом отдыхе в Азербайджане». К слову, годовой доход чиновницы составляет более 2 млн рублей, возможно, поэтому курс «шоколадных» ванн за несколько сотен долларов и не является для нее таким уж дорогим удовольствием.

ИСТОЧНИК KP.RU