2019-09-17T13:54:29+03:00
Общество

Стало известно, сколько стоили «шоколадные» ванны попавшей в скандал чиновницы

Светлане Опенышевой ее отдых в Азербайджане показался недорогим
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Селфи в "шоколадной" ванне может стоить чиновнице ее работыСелфи в "шоколадной" ванне может стоить чиновнице ее работыФото: соцсети
Изменить размер текста:

Стала известна стоимость недельного курса «шоколадных» нафталановых ванн в санатории Азербайджана, где отдыхала советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева. Как выяснилось, такая процедура стоит около 650 долларов, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее бывший руководитель аппарата региона опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте селфи, где она по горло лежит в нафталановой нефти. Этот снимок вызвал недовольство у жителей Ульяновской области. Возмутился и глава региона. Он заявил, что жить нужно более скромно и объявил о служебной проверке.

Отметим, что Светлана Опенышева уже публично извинилась за свой пост. Она отметила, что просто хотела поделиться впечатлениями о «недорогом отдыхе в Азербайджане». К слову, годовой доход чиновницы составляет более 2 млн рублей, возможно, поэтому курс «шоколадных» ванн за несколько сотен долларов и не является для нее таким уж дорогим удовольствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я не успела спросить его имя»: неизвестный «волшебник» помог семье из Сызрани отправить на реабилитацию тяжелобольную девочку
В октябре потребители АО "СамГЭС" получат новые, более информативные платежки
Депутаты губДумы обсудили сохранение исторического облика Самары
Самый многочисленный: Шестой кассационный начнет работу с 1 октября
Супруги из Самарской области, воспитывающие 8 детей, поборются за звание лучшей семьи в ПФО
Продемонстрируют таланты и физподготовку: воспитанники самарских детдомов примут участие в фестивале ПФО «Вернуть детство»
В Самарской области продлили действие штормового предупреждения
Не хватало денег: в Тольятти начальница почтового отделения присвоила более 90 тысяч рублей
Самарцы смогут отслеживать передвижение автобуса № 480 в «Прибывалке»
Решат проблему с заторами: в Самаре на пересечении Победы и Земеца поставят светофор
Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей и отказались от него
В Самаре нашли коллектора, который одолевал звонками новокуйбышевский детский сад
Звезды научат: в Самаре открывается академия шоу-бизнеса и телевидения
В Самаре на пересечении Крупской и Водников маршрутка протаранила столб
"Хотела поделиться впечатлениями о приятном": чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне