2019-09-17T13:53:50+03:00
Общество

Звезды научат: в Самаре открывается академия шоу-бизнеса и телевидения

Вести уроки и мастер классы будут известные российские актеры и певцы
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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17 сентября в Самаре стартует академия шоу-бизнеса и телевидения. Для региона это масштабный образовательный проект.

Студенты академии смогут освоить самые современные и востребованные в медиасфере профессии: продюсер, теле- и радиоведущий, блогер, видеограф, клипмейкер, модель и не только. Каждый может выбрать занятие по душе или попробовать себя во всем.

- Сейчас каждый стремится развивать свой собственный бренд, и для этого есть все возможности. Мы хотим в этом помочь, дать старт, а возможно и кардинально изменить чью-то жизнь к лучшему, помочь найти себя, - рассказывает создатель самарской академии шоу-бизнеса Сергей Тюпаев.

Учить медийным профессиям будут педагоги самарских вузов и профессионалы шоу-бизнеса: актеры, певцы, клипмейкеры и журналисты. кроме того, у студентов будет уникальная возможность пообщаться со звездами телеэкрана и эстрады: экс-солисткой группы Reflex Ириной Нельсон, Вячеславом Тюриным, певицей Согдианой, актрисой Натальей Бочкаревой и другими.

А самое главное, все ученики академии почти сразу смогут попробовать себя в выбранных профессиях, поучаствовать в эфирах на трех телеканал, нескольких радиостанциях и появится на страницах глянцевых журналов. набор в академию открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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