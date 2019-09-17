Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей и отказались от него

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-17T14:34:53+03:00

Участие в лотереях для супругов - это хобби / Фото: Столото

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В Самарской области пополнилось число везунчиков, которые смогли выиграть в лотерею крупный приз. На этот раз удача улыбнулась супругам Илье и Елене Ковригиным. Они выиграли автомобиль за 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

По словам супругов, участие лотереях — это их хобби. Правда, до этого момента серьезными выигрышами они не отметились.

— Раньше мы покупали билеты, думая о выигрыше. А в этот раз выбирали билет, отпустив мысли о победе. И попали в точку! Теперь уверены, что выигрыш — это воля случая, — рассказал Илья Ковригин.

Свой выигрыш семья решила взять в денежном эквиваленте. Они хотят потратить деньги на покупку просторной и уютной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU