2019-09-17T14:34:53+03:00
Общество

Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей и отказались от него

Семья решила забрать выигрыш в денежном эквиваленте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Участие в лотереях для супругов - это хобби / Фото: СтолотоУчастие в лотереях для супругов - это хобби / Фото: Столото
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В Самарской области пополнилось число везунчиков, которые смогли выиграть в лотерею крупный приз. На этот раз удача улыбнулась супругам Илье и Елене Ковригиным. Они выиграли автомобиль за 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

По словам супругов, участие лотереях — это их хобби. Правда, до этого момента серьезными выигрышами они не отметились.

— Раньше мы покупали билеты, думая о выигрыше. А в этот раз выбирали билет, отпустив мысли о победе. И попали в точку! Теперь уверены, что выигрыш — это воля случая, — рассказал Илья Ковригин.

Свой выигрыш семья решила взять в денежном эквиваленте. Они хотят потратить деньги на покупку просторной и уютной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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