Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей и отказались от него
В Самарской области пополнилось число везунчиков, которые смогли выиграть в лотерею крупный приз. На этот раз удача улыбнулась супругам Илье и Елене Ковригиным. Они выиграли автомобиль за 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото».
По словам супругов, участие лотереях — это их хобби. Правда, до этого момента серьезными выигрышами они не отметились.
— Раньше мы покупали билеты, думая о выигрыше. А в этот раз выбирали билет, отпустив мысли о победе. И попали в точку! Теперь уверены, что выигрыш — это воля случая, — рассказал Илья Ковригин.
Свой выигрыш семья решила взять в денежном эквиваленте. Они хотят потратить деньги на покупку просторной и уютной квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU