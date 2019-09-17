Решат проблему с заторами: в Самаре на пересечении Победы и Земеца поставят светофор

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-17T14:51:02+03:00

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В Самаре скорректируют схему движения на пересечении улиц Победы и Земеца. До конца месяца перекресток сделают регулируемым. Об этом сообщили представители департамента транспорта Самары.

- На Победы/Земеца постоянные проблемы с проездом трамваев. Нужен светофор, перекрывающий движение машин в сторону выезда из города, - обратился в Твиттере к чиновникам один из местных жителей.

В дептрансе заверили, что данная проблема будет решена. Перекресток преобразуют в регулируемый после завершения капитального ремонта. Как уточнили в департаменте городского хозяйства и экологии, это произойдет до 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU