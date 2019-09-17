Не хватало денег: в Тольятти начальница почтового отделения присвоила более 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-17T15:32:09+03:00

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В Тольятти суд вынес приговор бывшей начальнице одного из почтовых отделений в Комсомольском районе. 31-летняя женщина попалась на присвоении чужих денег.

- Было установлено, что начальница отделения Тольяттинского почтамта с января по апрель 2018 года, используя свое служебное положение, присвоила более 90 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Женщина признала свою вину и частично возместила ущерб. На суде она призналась, что на преступление она пошла из-за сложного материального положения. Ей назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU