2019-09-17T15:48:48+03:00
Общество

В Самарской области продлили действие штормового предупреждения

В регионе все еще сохраняется высокая опасность лесных пожаров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Риск лесных пожаров сохраняется в Сызранском районеРиск лесных пожаров сохраняется в Сызранском районеФото: Архив "КП"
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В Самарской области вновь продлили действие штормового предупреждения. Это связано с тем, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов.

- С 18 по 20 сентября в Сызранском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области напоминают жителям о запрете на посещение лесов и на разведение там костров. Также самарцев призывают не поджигать сухую траву на полях и на полянах в лесу; не бросать непотушенные спички и сигареты; не пользоваться пиротехникой; и не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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