В Самарской области продлили действие штормового предупреждения
В Самарской области вновь продлили действие штормового предупреждения. Это связано с тем, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов.
- С 18 по 20 сентября в Сызранском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.
В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области напоминают жителям о запрете на посещение лесов и на разведение там костров. Также самарцев призывают не поджигать сухую траву на полях и на полянах в лесу; не бросать непотушенные спички и сигареты; не пользоваться пиротехникой; и не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.
ИСТОЧНИК KP.RU