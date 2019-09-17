Супруги из Самарской области, воспитывающие 8 детей, поборются за звание лучшей семьи в ПФО

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-17T16:36:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Многодетная семья из Самарской области примет участие в конкурсе ПФО «Успешная семья Приволжья», который пройдет 20-21 сентября в Саранске. Регион представят супруги Павел и Светлана Зайцевы из Борского района. Они воспитывают 8 детей, пятеро из которых — приемные.

Семью Зайцевых отобрали на окружной конкурс по итогам регионального. Они стали лучшими из 24 семей Самарской области. На итоговом этапе конкурса супругам нужно будет представить свою «визитную карточку», которая отражает их уникальность, традиции и достижения.

У Зайцевых есть шанс стать победителями в одной из номинаций: «Родительская слава»; «Трудовая династия»; «Мама, папа, я – спортивная семья»; «Моя семья – мое богатство»; «Везде хорошо – но дома лучше»; «Мы – патриоты России»; «Доброе сердце»; «Грани творчества»; «Самая молодая семья»; «Интернациональная семья»; «Семейное дело». Завершится конкурс праздничным концертом, в котором примут участие лучшие семьи регионов ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU