Депутаты губДумы обсудили сохранение исторического облика Самары
В Самарской губернской думе прошло заседание комитета по строительству под председательством депутата и руководителя строительной корпорации Владимира Кошелева. Началось оно с награждения специалистов строительной отрасли, а затем все собравшиеся приступили к обсуждению вопросов повестки. Главный из них - обсуждение проекта охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам при наделении Самары статусом исторического поселения. Сейчас к проекту есть ряд замечаний, ведь статус исторического поселения позволит скорректировать регламенты градостроения, которые не позволяют сейчас развивать историческую часть города.
- Проект может дать старт развитию исторического центра Самары, чтобы он приобрел цивилизованный вид. Задача состоит в том, чтобы сделать этот процесс понятным и прозрачным для всех. Сейчас пока идет речь о разработке проекта, мы приняли его к сведению, - отметил, обсуждая вопрос, Владимир Кошелев.
Впереди общественное обсуждение проекта, он может быть скорректирован. Заявка от Самары на получение статуса исторического поселения уже подготовлена.
ИСТОЧНИК KP.RU