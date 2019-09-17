Депутаты губДумы обсудили сохранение исторического облика Самары

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-17T17:46:59+03:00

Этот вопрос поднимался на заседании комитета по строительству, который прошел под председательством Владимира Кошелева

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В Самарской губернской думе прошло заседание комитета по строительству под председательством депутата и руководителя строительной корпорации Владимира Кошелева. Началось оно с награждения специалистов строительной отрасли, а затем все собравшиеся приступили к обсуждению вопросов повестки. Главный из них - обсуждение проекта охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам при наделении Самары статусом исторического поселения. Сейчас к проекту есть ряд замечаний, ведь статус исторического поселения позволит скорректировать регламенты градостроения, которые не позволяют сейчас развивать историческую часть города.

- Проект может дать старт развитию исторического центра Самары, чтобы он приобрел цивилизованный вид. Задача состоит в том, чтобы сделать этот процесс понятным и прозрачным для всех. Сейчас пока идет речь о разработке проекта, мы приняли его к сведению, - отметил, обсуждая вопрос, Владимир Кошелев.

Впереди общественное обсуждение проекта, он может быть скорректирован. Заявка от Самары на получение статуса исторического поселения уже подготовлена.

ИСТОЧНИК KP.RU