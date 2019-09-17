2019-09-17T17:45:12+03:00
Общество

В октябре потребители АО "СамГЭС" получат новые, более информативные платежки

Это необходимо для повышения качества клиентского обслуживания
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Вот так будет выглядеть новая квитанцияВот так будет выглядеть новая квитанция
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В октябре пользователи услуг АО "СамГЭС" получат новые квитанции со счетом за электроэнергию. Эти изменения вызваны запросом самих абонентов, которые просили размещать на платежках больше информации.

- Одним из приоритетных направлений деятельности АО «СамГЭС» является повышение качества клиентского обслуживания и его развитие. Для удобства потребителей была разработана новая форма квитанции за электроэнергию, которая содержит в себе более информативные и доступные сведения о порядке начисления платы за коммунальную услугу по электроснабжению, - сообщили в компании.

Новые квитанции придут уже в октябре 2019 года. Их получат все, кто приобретает электроэнергию для коммунально-бытовых нужд. "КП-Самара" предлагает пока ознакомиться с гидом по новой форме "платежки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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