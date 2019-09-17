«Я не успела спросить его имя»: неизвестный «волшебник» помог семье из Сызрани отправить на реабилитацию тяжелобольную девочку

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-17T17:50:54+03:00

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- Это какое-то чудо! Сбор закрыт! – звонким голосом проговорила по телефону Анна Батенькина. Еще пару дней назад мама тяжело больной девочкой с ужасом смотрела на календарь и не знала, где найти деньги, необходимые для реабилитации. 30 сентября Сашеньку ждут в Санкт-Петербурге на четвертый курс в НИИ им.Бехтерева. У девочки с рождения атаксический церебральный паралич – последние тяжелых родов.

После нескольких курсов реабилитации Саша изменилась на глазах. Научилась сидеть на коленях, обнимать маму, играть с братом. Нужен был еще один курс реабилитации. Еще вчера для закрытия сбора нахватало около 40 тысяч рублей.

- После того как я обратилась в местные СМИ удалось собрать почти всю сумму. Не хватало около 15 тысяч рублей. А затем появился «волшебник» - мужчина принес на лечение Саши недостающие средства. Я так растерялась, что даже не спросила его имени. Наш «волшебник» не согласился на чай, лишь протянул деньги. Даже больше, чем надо. Он сказал «еще и сыну подарок купите» и ушел, - рассказывает Анна. – А мне так стыдно, что я даже имя нашего «волшебника» не узнала.

Когда волнение немного отпустило Анну, женщина написала благодетелю сообщение со словами благодарности и просьбой представить, но мужчина пожелал остаться неизвестным.

- Затем на карту пришло еще несколько переводов, и я поспешила оповестить всех о том, что сбор закрыт. Спасибо, огромное спасибо всем. Мне так хочется плакать от счастья, - взволнованно говорит Анна. – Без вас у нас бы ничего не получилось!

Уже 29 сентября Сашенька отправится в Санкт-Петербург на реабилитацию. «Комсомольская правда» продолжает следить за успехами юной Саши.

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ИСТОЧНИК KP.RU