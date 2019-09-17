Почти как метро: в центре Самары хотят проложить тоннель длиной в 3,7 км для коммуникаций

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-17T20:02:50+03:00

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В центре Самары могут построить единый коммуникационный коллектор. Его предложили проложить в рамках реализации программы развития исторической части города. Об этом стало известно во вторник, 17 сентября, на заседании комитета Самарской губернской думы по строительству, пишет Волга Ньюс.

Единый коллектор планируется провести по улицам Красноармейской, Куйбышева, Комсомольской и Водников. Длина тоннеля, в котором разместятся канализация, теплосети, водопровод и оптоволокно, составит около 3,7 км. Диаметр этого коллектора будет сопоставим с метро. При этом проект предполагает не только строительство коллектора, но и благоустройство улиц над ним.

Прокладка такого коллектора будет стоить очень больших денег. Городской и областной бюджет такой суммы не потянет, поэтому, если Самару наделят статусом исторического поселения, то у города появится шанс получить средства на этот проект из соответствующих банков. В частности, строительство коллектора может профинансировать банк развития БРИКС.

ИСТОЧНИК KP.RU